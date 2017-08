Esslingen (pol) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntag in Esslingen mehrfach vor Kindern entblößt. Offenbar zeigte sich der etwa 40-jährige Unbekannte nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr und nochmals gegen 21 Uhr in der Obertorstraße zwei sieben und acht Jahre alten Kindern, indem er vor einem Wohnungsfenster onanierte. Er wird wie folgt beschrieben:

Anzeige

Heller Hauttyp, etwa 40 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, Brille, Dreitagebart, deutlicher Haarkranz. Bei der ersten Tat war er mit einer Jogginghose bekleidet, bei der zweiten komplett unbekleidet. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Nummer 0711/3990-0 Hinweise entgegen.