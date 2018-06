Anzeige

Stuttgart (pol) Ein unbekannter Mann entblößte sich am Freitagabend gegen 19.25 Uhr im Leibfriedschen Garten, nahe dem Pragsattel, gegenüber zwei Kindern und manipulierte an seinem Glied. Als eine Zeugin ihn anschrie, verschwand er zunächst in einem Gebüsch und flüchtete dann mit einem Fahrrad in Richtung Löwentor. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. Der Täter soll etwa 40 Jahre alt und 175 Zentimeter groß sein. Er hatte eine mollige Statur und trug zur Tatzeit eine schwarze kurze Hose, ein T-Shirt mit weißer Aufschrift und eine schwarze Kappe. Die Eltern der etwa sieben Jahre alten Mädchen oder Jungen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.