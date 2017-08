Kirchheim (pol) – Zwei Mädchen sind am Samstag von einem 22-jährigen Mann belästigt worden. Kurz darauf haben ihn Polizeibeamte in Tatortnähe festgenommen. Die beiden 15- und 16-Jährigen waren gegen 21.05 Uhr zu Fuß stadtauswärts auf der Dettinger Straße unterwegs. Dabei bemerkten sie nach den Worten der Polizei, dass ihnen ein junger Mann folgte. Dieser schloss bis kurz hinter die Mädchen auf und manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Die beiden Mädchen liefen zum naheliegenden Polizeirevier und meldeten den Vorfall. Der 22-jährige Asylbewerber wurde danach vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Esslingen ermittelt nun weiter.

Anzeige