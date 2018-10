Anzeige

Stuttgart (pol) Ein Unbekannter hat am Freitagabend auf dem Schlossplatz zwei Frauen im Alter von 21 Jahren sexuell belästigt. Der Mann trat um 23:15 Uhr den Geschädigten mit geöffneter Hose und entblößtem Geschlechtsteil entgegen. Dabei nahm er sexuelle Handlungen an sich vor und starrte die beiden Frauen an. Nach der Tat flüchtete der Täter in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 30-40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, dunkelhäutig, rundes Gesicht, Dreitagebart. Bekleidet mit Jeanshose, dunkler Jacke und hellen Sneaker. Zeugen und etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.