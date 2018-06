Anzeige

Kirchheim (pol) Ein Exhibitionist ist am Donnerstagnachmittag bei den Kirchheimer Bürgerseen festgenommen worden. Der Mann hielt sich kurz nach 15.30 Uhr nackt an einem Hang in Richtung Segelflugplatz auf und onanierte, während er eine 27-jährige Frau beobachtete. Diese rief sofort bei der Polizei an und die Beamten konnten kurze Zeit später den Täter vor Ort festnehmen. Der polizeilich bekannte 42-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.