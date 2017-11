Anzeige

Filderstadt (pol) - Das Polizeirevier Filderstadt sucht derzeit nach einem Exhibitionisten, der sich am helllichten Sonntagnachmittag an der Bushaltestelle "Waldstraße" in der Stuttgarter Straße von Plattenhardt befriedigte. Eine 77-Jährige war kurz nach 16 Uhr an der Bushaltestelle angekommen, als sich der Unbekannte von der Ortsmitte näherte und sich auf die Wartebank setzte. Nachdem die Seniorin den Fahrschein aus ihrer Handtasche herausgeholt hatte, bemerkte sie, wie der Mann sich mittlerweile die Jogginghose vorne nach unten gezogen hatte und onanierte. Daraufhin wechselte die Frau die Straßenseite und der Unbekannte ging nach einiger Zeit wieder die Stuttgarter Straße in Richtung Ortsmitte davon.

Von dem Mann liegt laut Polizei folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 25 Jahre alt, zirka 180 cm groß und von kräftiger Statur. Der Gesuchte war komplett hellgrau bekleidet mit einer Jogginghose, einem Sweatshirt mit Kapuze und Turnschuhen. Auffällig an dem Mann ist sein ungewöhnlich runder Kopf.

Hinweise werden unter Telefon 0711/7091-3 erbeten.