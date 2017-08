Esslingen (pol) - Die Polizei in Esslingen bittet unter der Nummer 0711/3990-0 um Hinweise zu einem Exhibitionisten, der am Mittwochnachmittag in der Nähe eines Spielplatzes und der Hochschule in der Flandernstraße sein Unwesen getrieben hat. Der Unbekannte fiel laut Polizei gegen 16.40 Uhr einer 28-Jährigen auf, die mit ihrem Hund unterhalb des "Busspielplatzes" unterwegs war. Im rückwärtigen Bereich der Aula von der Hochschule sah sie einen nackten Mann, der seine Kleidung in der Hand trug und mit der anderen sein Geschlechtsteil hielt. Der Unbekannte ging im Bereich eines Treppenaufgangs an ihr vorbei. Die Frau begab sich im Anschluss zu dem Spielplatz, auf welchem sich mehrere Familien mit ihren Kindern aufhielten. Die Erwachsenen erzählten ihr dann, dass sich vor kurzem ein "komischer Mann" auf dem Spielplatz aufgehalten hätte. Dieser sei dann mit einem Fahrrad weggefahren. Der Beschreibung nach könnte es sich um den Exhibitionisten handeln. Er wird als etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er hat einen Bauchansatz sowie hellbraune kurze Haare. Eventuell trug der Gesuchte eine Brille. Der Vorfall wurde erst mit einer Stunde Verspätung bei der Polizei angezeigt. Eine Nachschau verlief negativ. Insbesondere die Eltern auf dem Spielplatz werden gebeten, sich zu melden.

