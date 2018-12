Anzeige

Nürtingen (pol)Zwei 27 und 28 Jahre alte Frauen sind am Samstag gegen 21.20 Uhr in Nürtingen auf dem Weg zu ihrem Auto von einem Mann verfolgt und belästigt worden, wie die Polizei berichtet. Als sie sich auf einem kleineren Parkplatz in ihr Fahrzeug gesetzt hatten, konnten sie beobachten, wie der Mann sie aus geringer Entfernung anstarrte und hierbei an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte.

Die beiden Frauen fuhren hierauf umgehend zum Polizeirevier Nürtingen und erstatteten Anzeige. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 55 Jahre alt, südländisches Aussehen mit hellem Hauttyp, grau melierte Haare, trug helle Jeans und einen grau-braunen Pullover. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/92240 erbeten.