02.04. Handgranaten-Attrappe in Gaststätte am Bahnhof sorgt für Evakuierung

Esslingen (pol)Eine vermeintliche Handgranante und eine Evakuierung: Das hat sich am frühen Ostermontag am Esslinger Busbahnhof ereignet. Kurz nach 3 Uhr war eine Angestellte in der bereits geschlossenen Gaststätte mit Aufräumen beschäftigt. Dabei stellte sie unter einem Klosett in der Damentoilette einen abgelegten Gegenstand fest, der wie eine Handgranate aussah. Daneben lag ein Abzugsring mit entsprechendem Stift.

Der Gaststätteninhaber verständigte daraufhin die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen ausrückte. Nachdem sich die Meldung vor Ort bestätigte, evakuierten die Beamten die Bewohner der darüber liegenden und angrenzenden Wohnungen. Die betroffenen 38 Personen aus 18 Wohneinheiten wurden durch den Rettungsdienst betreut.

Polizei sucht Zeugen

Der angrenzende Bereich, darunter auch der Busbahnhof, wurde abgesperrt. Hinzugezogene Spezialisten der Polizei konnten um 4.35 Uhr Entwarnung geben. Es handelte sich um keine echte Handgranate. Alle Evakuierten konnten daraufhin wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990330 zu melden.