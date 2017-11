Anzeige

Esslingen (pol) - Ein Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Gebäude der Hochschule in der Flandernstraße, im Stadtteil St. Bernhardt, eingebrochen und hat großen Schaden angerichtet. Seine Beute fiel allerdings gering aus.

Zwischen 20 und sieben Uhr hebelte der Einbrecher laut Polizei ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er in der Cafeteria auf eine Kasse mit Wechselgeld, die er aufhebelte und ausplünderte. Anschließend bediente er sich am Süßigkeitenregal und ließ dort diverse Schokoriegel im Wert von etwa 100 Euro mitgehen.

Im Schulgebäude versuchte er weitere verschlossene Türen aufzubrechen. Die Türen hielten zumeist seinem brachialen Vorgehen stand. Im Verwaltungsbereich gelang es ihm eine Türe aufzuwuchten. In den dahinterliegenden Büroräumen durchwühlte er die Schränke und Schreibtische. Verschlossene Schranktüren oder Schubladen riss er gewaltsam auf oder hebelte sie auf. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte nichts Nennenswertes gestohlen worden sein.

Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt und übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um sachdienliche Hinweise.