Esslingen (pol) Ein Mann hat Samstag am frühen Abend in einer Gaststätte am Rathausplatz einen Bedienungsgeldbeutel mit den Tageseinnahmen gestohlen. Der Dieb lenkte die Mitarbeiterin gegen 17:30 ab und griff dann unbemerkt nach der Geldbörse, so die Polizei. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Bis in die Webergasse konnte eine weitere Mitarbeiterin ihn noch verfolgen, verlor ihn dort aber aus den Augen. Eine Fahndung mit Streifenwagen blieb erfolglos. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Der Mann wird als etwa 1,75 groß beschrieben mit kurzen braun-grauen Haaren und auffälligen, roten Flecken im Gesicht. Er trug einen blauen Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift, eine Jeans und dunkel Sportschuhe. Hinweise nimmt das Polizeirevier per Telefon über 0711/3990-330 entgegen.