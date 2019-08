Esslingen (pol) Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Rüdern entstanden, wie die Polizei berichtet.

Ein 19-Jähriger war mit seinem Mini kurz vor 20 Uhr aus dem Hinteren Holzweg in die Uhlbacher Straße in Richtung Rüdern abgebogen. Hierbei fielen dem jungen Mann mehrere Gegenstände vom Armaturenbrett in den Fußraum des Beifahrersitzes. Als der Fahranfänger sich instinktiv nach unten beugte, verriss er das Lenkrad. Sein Wagen geriet zu weit nach links und kollidierte mit einem geparkten VW sowie einem abgestellten Mercedes. Der junge Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Mini und der Mercedes mussten im Anschluss abgeschleppt werden.