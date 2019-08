Esslingen (pol)Zwei junge Motorroller-Fahrerinnen sind am Mittwochabend auf regennasser Fahrbahn gestürzt und verletzt worden. Die beiden Frauen waren mit ihren Rollern nach Angaben der Polizei um 18.45 Uhr auf der Weilstraße von der Pliensauvorstadt herkommend unterwegs. An der Einmündung der Champagnestraße wollten sie der Weilstraße nach rechts in Richtung Eberhard-Bauer-Stadion folgen. Beim Abbiegen geriet zunächst die vorausfahrende 22-Jährige ins Rutschen und fiel hin. Eine nachfolgende 21 Jahre alte Frau leitete eine Vollbremsung ein.

Dabei rutschte auch ihr Roller weg und sie stürzte ebenfalls zu Boden. Die beiden Fahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Ältere musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Rollern beträgt circa 1500 Euro.