Esslingen (pol)Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand haben am Mittwochabend auf der B 10 bei Esslingen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen geführt. Ein 30-jähriger Stuttgarter war laut angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Esslingen-Stadtmitte und Esslingen-Mettingen ins Stocken geriet und eine 37-Jährige mit ihrem Mercedes abbremsen musste. Weil er zudem zu dicht aufgefahren war, krachte er ins Heck der Vorausfahrenden. Ein hinter dem Audi fahrender 42-Jähriger, der ebenfalls den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit seinem Peugeot ins Heck des Audi. Verletzt wurde niemand, allerdings fiel der Schaden an den drei Fahrzeugen mit geschätzten 14.000 Euro beträchtlich aus. Der Audi und der Peugeot waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Mercedes konnte an der Unfallstelle notdürftig fahrtüchtig gemacht werden, sodass er aus eigener Kraft bis zur nächsten Werkstatt fahren konnte.