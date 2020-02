Esslingen (pol)Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-420 Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Vogelsangbrücke. Ein 50-Jähriger war nach Angaben der Polizei um 14.45 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse von der B10 aus Richtung Plochingen kommend die Ausfahrt Stadtmitte zur Brücke hochgefahren. Beim Linksabbiegen in Richtung Pliensauvorstadt kam es zur Kollision mit dem VW up! eines 37-Jährigen. Dieser hatte die B10 von Stuttgart kommend verlassen und war auf der rechten Fahrspur über die Brücke unterwegs. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Beide Autofahrer gaben an, dass ihre Ampel auf Grün geschalten war.