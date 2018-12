Anzeige

Esslingen (pol)Bislang unklar ist der Hergang einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagmorgen in der Esslinger Stadtmitte zugetragen hat. Gegen 3.30 Uhr meldete eine Anwohnerin laut der Polizei, dass es in der Bahnhofstraße zu einer lautstarken Auseinandersetzung und Handgreiflichkeiten zwischen drei Personen gekommen sei. Beim Eintreffen der Polizeistreife war lediglich noch ein erheblich alkoholisierter französischer Staatsbürger vor Ort. Der leicht verletzte Betrunkene, der sich weigerte seine Personalien anzugeben und jegliche Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst ablehnte, wurde immer aggressiver, sodass er zur Feststellung seiner Identität zum Polizeirevier gebracht werden sollte.

Dagegen setzte sich der etwa 30 Jahre alte Mann so zur Wehr, dass die Beamten ihm Handschellen anlegen mussten, wobei er die eingesetzten Beamten massiv mit französischen Kraftausdrücken beleidigte. Auch auf dem Polizeirevier randalierte er weiter und zerstörte dabei eine Glastür. Er musste anschließend die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen ihn wird eine entsprechende Anzeige erstattet. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes und zu den Hintergründen der Auseinandersetzungen dauern noch an. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise.