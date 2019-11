Esslingen-Zell (pol)In ein Einfamilienhaus in der Straße Im Erlich ist am Montagnachmittag, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, eingebrochen worden. Laut Polizeiangaben hebelte der bislang unbekannte Täter ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen, wo er anschließend sämtliche Schränke nach Wertgegenständen durchsuchte. Mit Schmuck machte sich der Einbrecher wieder aus dem Staub. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.