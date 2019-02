Anzeige

Esslingen (pol)Unbekannte Täter haben sich nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in der Schorndorfer Straße verschafft, in dem sie mit einem Werkzeug die Terrassentüre aufgehebelt haben. In der Wohnung wurden diverse Schränke durchwühlt. Ob letztlich etwas entwendet wurde konnte noch nicht abschließend geklärt werden.