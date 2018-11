Anzeige

Esslingen (pol) Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Dienstag um 19.30 Uhr auf der L 1150 zwischen Rotem Kreuz und Weißem Stein in ein Wildschwein geprallt. Das Tier lief ihm vor das Auto. Der Fahrer hatte keine Chance, einen Aufprall zu verhindern. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es ist ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden.