Esslingen (red) An der Ecke Landolinsgasse/Ringstraße hat es heute gegen 11 Uhr eine Wasserfontäne gegeben. Allerdings war laut Angaben der Stadtwerke kein Rohrbruch dafür verantwortlich, sondern ein nicht korrekt benutztes, an eine externe Partei ausgeliehenes Standrohr. Als der Hydrant aufgemacht wurde, entstand dann die Fontäne. Um diese wieder in den Griff zu bekommen, war der Bereitschaftsdienst vor Ort. Die Leitung ist nun wieder in regulärem Betrieb.