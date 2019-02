Anzeige

Esslingen (pol) Eine kurze Unachtsamkeit war ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend in der Ruiter Straße in Berkheim ereignet hat. Ein 44 Jahre alter Audi-Fahrer bog laut Polizeibericht gegen 19 Uhr aus der Jurastraße nach links in die Ruiter Straße in Richtung Ortsmitte ein. Hierbei übersah er offensichtlich einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Passat einer 46-Jährigen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der sowohl der Audi-Lenker als auch dessen 48-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Sie wurden zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.