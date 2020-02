An der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke in Esslingen kam es am Montag zu einem Vorfahrtsunfall. Quelle: SDMG

An der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke in Esslingen kam es am Montag zu einem Vorfahrtsunfall. Quelle: SDMG

An der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke in Esslingen kam es am Montag zu einem Vorfahrtsunfall. Quelle: SDMG

An der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke in Esslingen kam es am Montag zu einem Vorfahrtsunfall. Quelle: SDMG

An der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke in Esslingen kam es am Montag zu einem Vorfahrtsunfall. Quelle: SDMG