Esslingen (pol) Die Missachtung der Vorfahrt ist ursächlich für einen Verkehrsunfall am Mittwochmittag, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind und ein Gesamtschaden in Höhe von circa 17.000 Euro entstanden ist. Ein 53-Jähriger bog laut Polizeiberichten gegen 12.30 Uhr mit seinem VW Caddy von der Wilhelm-Leuschner-Straße nach links in die Rotenackerstraße ab und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Smart eines 43-Jährigen, der in Richtung Sankt Bernhardt fuhr. Beim folgenden Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich die beiden Fahrer sowie die 69 Jahre alte Beifahrerin im Smart leicht. Alle Beteiligten wurden ambulant behandelt. Sowohl der Caddy als auch der Smart mussten abgeschleppt werden.