Esslingen (pol)Wie die Polizei berichtet war eine 61-Jährige gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW Beetle auf der Hegensberger Straße in Richtung Kimmichsweiler unterwegs. An der Kreuzung wollte sie in die Schorndorfer Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer aus Richtung Kimmichsweiler kommenden, 37 Jahre alten VW Polo-Fahrerin, die die Kreuzung überqueren wollte.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Frauen blieben zum Glück unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite VW Beetle musste mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro. Weil sich der Abschleppvorgang in die Länge zog, musste der Verkehr über eineinhalb Stunden durch die Polizei geregelt werden.