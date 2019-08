Esslingen (pol) Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend infolge einer Missachtung der Vorfahrt eines Busses ereignet hat, sind zwei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt worden. Kurz nach 19.30 Uhr bog eine 47 Jahre alte Fahrerin eines VW vom Falkenweg herkommend nach rechts in den Finkenweg ab und kollidierte mit einem aus dieser Richtung kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus. Dabei prallte der Pkw, wie die Polizei ausführt, in die linke Seite des Omnibusses.

Während die Unfallverursacherin und der gleichaltrige Busfahrer unverletzt blieben, zogen sich zwei Fahrgäste im Alter von 65 und 74 Jahren augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in naheliegende Krankenhäuser gebracht.

Den Gesamtschaden an den beiden noch fahrtauglichen Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro.