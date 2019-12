Esslingen (pol)Wirtschaftlicher Totalschaden ist am Donnerstagmorgen an einem Pkw entstanden, nachdem dessen Fahrer von der B 10 abgekommen und frontal gegen ein großes Straßenschild geprallt ist. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 31-Jähriger um sieben Uhr mit einem Chevrolet die Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Göppingen. Etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Weil kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann fuhr mit seinem Wagen etwa 30 Meter weit durch den dortigen Grünstreifen bis er frontal gegen das zirka 15 qm große Schild prallte. Im Anschluss blieb der Pkw auf einem unter der B 10 hindurchführenden Fußgängerweg stehen. Der Unfallverursacher erlitt ersten Erkenntnissen nach keine Verletzungen. Er wurde vorsorglich vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Sein Fahrzeug musste geborgen werden. Der Gesamtschaden an dem Auto und dem Schild dürfte sich auf über 20.000 Euro belaufen.