Esslingen (pol)Vier Businsassen haben bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen erlitten, wie die Polizei berichtet. Ein 46-Jähriger war um 16 Uhr mit einem Ford Mondeo auf der Abbiegespur von der Vogelsangbrücke herkommend in Richtung Maillestraße unterwegs. Beim Einbiegen übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Linienbus. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der 32 Jahre alte Busfahrer eine Kollision nicht verhindern. In seinem Fahrzeug verletzten sich zwei Frauen im Alter von 44 und 55 Jahren sowie ein elfjähriger Junge und ein 14 Jahre altes Mädchen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Sie blieben fahrbereit.