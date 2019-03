Esslingen (pol)Eine 46-jährige hat am Donnerstagmittag die Vorfahrt missachtet und so einen Unfall verursacht. Die Frau wollte mit dem Auto von der Hermannstraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen, so die Polizei. Sie ignorierte die Verkehrsschilder und krachte mit einem dreirädrigen Motorad zusammen, das aus Richtung Ortsmitte kam. Der 27-jährige Biker wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden liegt bei etwa 9.000 Euro.