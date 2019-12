Esslingen (red)Am Montagmorgen hat sich an der Kreuzung am Esslinger Busbahnhof ein Unfall mit zwei Linienbussen ereignet. Dabei wurde ein Gelenkbus beschädigt. Am anderen beteiligten Linienbus wurden auf der rechten Seite fast alle Scheiben zerstört. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen. Verletzte gab es in beiden Bussen aber nicht.