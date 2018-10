Anzeige

Esslingen (pol)Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Sonntagnachmittag auf der Römerstraße ereignet. Ein 79-Jähriger war laut der Polizei mit einem Porsche Cayenne kurz vor 14.30 Uhr auf der K 1214 vom Jägerhaus herkommend in Richtung Katzenbühl unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Mann auf Höhe des Segelflugplatzes nach rechts in eine Zufahrt, um im weiteren Verlauf auf der Römerstraße zu wenden. Beim Einfahren in die Kreisstraße kam es zum Aufprall mit dem Skoda Fabia einer 41 Jahre alten Frau. Die Fahrerin konnte trotz eines Ausweichmanövers eine seitliche Kollision mit dem SUV nicht verhindern. Der Aufprall war so heftig, das sich neben dem Unfallverursacher und der Fahrerin auch eine Beifahrerin in dem Skoda zum Teil schwere Verletzungen zuzogen. Sie mussten alle in Krankenhäuser gebracht werden. Zur Versorgung der Verletzten war neben mehreren Rettungswagen auch ein Notarzt im Einsatz. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Versorgung der Verunglückten sowie Bergung der Fahrzeuge musste die Römerstraße bis kurz vor 17 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.