Esslingen (pol)Schwer verletzt ist ein 47-jähriger Rennradfahrer am Sonntagmittag nach einem Verkehrsunfall mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei war der Mann gegen 12.40 Uhr auf der L 1150 von Esslingen kommend in Richtung Baltmannsweiler unterwegs und wollte an der Abzweigung in Richtung Weißer Stein links abbiegen. Eine von dort kommende und wartepflichtige, 87 Jahre alte Lenkerin eines Citroen bog ihrerseits nach links ab und übersah eigenen Angaben zufolge aufgrund der blendenden Sonne den Radler. Im Einmündungsbereich kollidierte der 47-Jährige mit der rechten Front des Pkw, wurde abgewiesen und stürzte auf den Asphalt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.000 Euro.