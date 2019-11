Esslingen (pol)Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Donnerstagabend auf der

Maillekreuzung zu einem Verkehrsunfall gekommen. Lauf Angaben der Polizei stand ein 64-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem Audi auf der Kiesstraße in Richtung Pliensauvorstadt vor der roten Ampel. Aufgrund der medizinischen Ursache verlor er die Beherrschung über sein Fahrzeug und rollte mit dem automatikbetriebenen Pkw in Richtung Gegenfahrbahn los. Ein Autofahrer konnte dem Audi noch ausweichen. Ein 38 Jahre alter Mazda-Lenker, der auf der linken Geradeausspur in Richtung Finanzamt stand, versuchte ebenfalls auszuweichen. Aufgrund weiterer stehender Fahrzeuge auf der rechten Spur neben sich, konnte er nicht weit genug wegfahren, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Mazda kam. Der 38-Jährige stieg nach dem Aufprall sofort aus, zog den Zündschlüssel des Audi und leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der 64-Jährige musste im Anschluss in eine Klinik eingeliefert werden. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Kurz nach 21 Uhr war die Unfallstelle geräumt.