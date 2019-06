Esslingen (pol) Am Montagabend hat es auf der Hirschlandstraße gekracht: Eine 28-Jährige fuhr mit ihrem Auto gegen 18.50 Uhr von einem Grundstück auf die Straße. Hierbei übersah sie einen von links heranfahrenden Wagen eines 67-Jährigen, der von der Schorndorfer Straße in Richtung Wielandstraße unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und sein Wagen prallte gegen den der jungen Autofahrerin. Die 28-Jährige wurde wie die 63 Jahre alte Beifahrerin des 67-jährigen Autofahrers leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Ältere der beiden Frauen in eine Klinik. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.