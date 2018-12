Anzeige

Esslingen (pol)Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen, um 7.40 Uhr, an der ampelgeregelten Kreuzung Plochinger Straße/Stauffenbergstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen. Eine 34-jährige Fahrerin eines Renault Twingo war nach Polizeiangaben aus Richtung Esslingen-Zell kommend in der Plochinger Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Stauffenbergstraße geradeaus weiterfahren. Die dort von links kommende, 40 Jahre alte Fahrerin eines Dacia Sandero wollte ihrerseits nach links in die Plochinger Straße einbiegen. Der Dacia kollidierte dabei mit der Fahrerseite des Renault, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand. Beide Fahrerinnen gaben bei der Unfallaufnahme an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/39900 zu melden.