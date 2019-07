Esslingen (pol)Zum Raub eines Handys ist es am Samstag kurz vor 18 Uhr im Gestütsweg gekommen. Wie die Polizei berichtet, begegneten sich der 19 -jährige Geschädigte und der Täter zufällig auf der Straße. Der Täter soll dem Geschädigten grundlos mehrfach ins Gesicht geschlagen, ihm die Kopfhörer vom Kopf gerissen und das Handy an sich genommen haben. Anschließend flüchtete er in eine nahegelegene Flüchtlingsunterkunft, wohin ihm der Geschädigte folgte. Im Bereich der Unterkunft kam es erneut zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit dem Täter sowie mindestens einem weiteren Bewohner der Unterkunft. Dem 19 -Jährigen gelang es dennoch, wieder in den Besitz seines Handy zu kommen. Er erlitt bei dem Vorfall Verletzungen, die die Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Die Ermittlungen zu dem Täter dauern an.