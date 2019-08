Esslingen (pol)In der Nacht zum Mittwoch sind in der Kornhalde laut der Polizei gegen 1.30 Uhr insgesamt sieben Fahrzeuge von einem Unbekannten mutwillig beschädigt worden. Zeugen, die eine randalierende und in einer ausländischen Sprache herumschreiende Person dabei beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. An den geparkten Autos schlug der Täter jeweils die Spiegel ab. Außerdem trat er gegen die Autotüren. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Im Zuge der Fahndung wurden nach einem Hinweis auf die Fluchtrichtung des noch unbekannten Verdächtigen zwei Somalier im Alter von 17 und 21 Jahren auf dem nahegelegenen Feldweg festgestellt. Der alkoholisierte Ältere wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ob einer der beiden für die Beschädigungen an den Fahrzeugen als Verdächtiger in Betracht kommt, steht noch nicht fest. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0711/39900 erbeten.