Esslingen (pol)Einen Schaden in Höhe von 6.000 Euro hat die Besitzerin eines Audi zu beklagen, den sie am Samstag gegen elf Uhr in der Indexstraße vor dem Gebäude Nr. 3 am Straßenrand abgestellt hatte. Als sie laut der Polizei am Sonntagabend gegen 17.50 Uhr zu ihrem Wagen kam, wies dieser einen beträchtlichen Streifschaden an der Fahrerseite auf. Den noch unbekannten Verursacher, der den weißen Audi A4 im Laufe des Samstags oder Sonntags beschädigt und sich nach dem Unfall einfach aus dem Staub gemacht hatte, sucht nun das Polizeirevier Esslingen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/39900 entgegengenommen.