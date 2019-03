Esslingen (pol)Drei Stromkästen sind in der Nacht zum Sonntag in der Pliensauvorstadt und an einem Feldweg in Richtung Weil beschädigt worden. Gegen 8.45 Uhr ging nach Angaben der Polizei die erste Meldung über einen umgestürzten Stromkasten an der Ecke Otto-/Stuttgarter Straße ein.

Später fanden die Beamten noch zwei weitere kaputte Kästen im Bereich des Feldwegs an der Weilstraße zwischen den beiden Stadtteilen. Ein Verantwortlicher des Stromversorgers wurde sofort verständigt. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 5000 Euro belaufen. Über einen möglichen Stromausfall ist der Polizei bislang nichts bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Zeugenhinweise.