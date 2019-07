Esslingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit hat laut Polizei am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall in der Olgastraße geführt. Eine 27-Jährige befuhr gegen 6.40 Uhr mit ihrem Motorrad die Olgastraße in Richtung Plochinger Straße. Sie bemerkte zu spät, dass eine vor ihr fahrende 33-Jährige mit ihrem Renault an der Eimündung zur Julius-Motteler-Straße abbremste und krachte mit ihrer Kawasaki ins Heck des Pkw. Die Bikerin wurde anschließend vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 4000 Euro.