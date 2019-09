Esslingen (pol) In eine Wohnung im zweiten Stock eines Geschäfts- und Wohnhauses in der Esslinger Innenstadt ist am Mittwoch am helllichten Tag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Zeit von neun Uhr bis 15 Uhr über die offenstehende Haustür in das Gebäude in der Merkelstraße. Im Anschluss brach er die Wohnungstür auf und durchstöberte das Mobiliar. Der Einbrecher erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.