Anzeige

Esslingen (pol) In Berkheim hat es am Sonntagnachmittag gekracht. Eine 82 Jahre alte Frau fuhr gegen 17.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Landstraße aus Richtung Neuhausen kommend in Richtung Esslingen. Auf Höhe der Ruiter Straße bog sie trotz Verbots nach links in Richtung Zollberg ab. Hierbei übersah sie zudem auch noch einen 54-Jährigen Autofahrer, der ordnungsgemäß entgegenkam. Auf der Gegenfahrbahn kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurden der 54-Jährige und seine 55 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch anwesende Rettungskräfte vor Ort versorgt. Sie mussten nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden, sagt die Polizei. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro.