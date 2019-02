Anzeige

Esslingen (pol)Mit schätzungsweise 35.000 Euro beziffert die Polizei den Gesamtschaden eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag in der Flandernstraße ereignet hat. Kurz vor neun Uhr fuhr eine 38-Jährige laut Angaben der Polizei mit ihrer Mercedes E-Klasse in Richtung Rotenackerstraße und krachte offenbar aufgrund einer Unachtsamkeit gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Sprinter. Allein die Beschädigungen an der E-Klasse belaufen sich auf rund 30.000 Euro. Das Fahrzeug musste zudem abgeschleppt werden.