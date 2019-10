Esslingen (pol)Ein Rollerfahrer ist in Esslingen am Sonntagmorgen von einem Taxi umgefahren worden. Als der 44-jährige Taxifahrer gegen 1.10 Uhr von der Ulmer Straße nach links in die Olgastraße abbiegen wollte, übersah er den 46-jährigen Rollerfahrer. Auf der Kreuzung stießen beide zusammen. Der Rollerfahrer und eine Mitfahrerin im Taxi wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt 6.000 Euro.