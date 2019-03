Esslingen (pol)Nach einem weißen Mercedes-Taxi fahndet das Polizeirevier Esslingen, nachdem der Taxifahrer in der Mettinger Straße seinen Fahrgast angefahren und verletzt hat und danach geflüchtet ist. Der 34 Jahre alte Fahrgast war nach Angaben der Polizei mit zwei weiteren, unbekannten Fahrgästen am Hauptbahnhof in Stuttgart in das Taxi gestiegen. Weil die beiden anderen Fahrgäste nach Heumaden und er nach Mettingen wollte, einigte man sich, den mit dem Taxifahrer verhandelten Fahrpreis zu teilen.

Nach dem Aussteigen in Mettingen kam es dann zu Streitigkeiten zwischen dem Fahrer und dem 34-Jährigen. Beim Wegfahren touchierte der Taxifahrer mit seinem Wagen im Anschluss den Mettinger, sodass dieser auf die Fahrbahn stürzte und verletzt wurde. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, entfernte sich der Taxifahrer. Ein Rettungswagen brachte den 34-Jährigen anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere werden auch die beiden weiteren Fahrgäste gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.