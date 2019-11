Esslingen (pol)Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitagmorgen gegen 6.10 Uhr in der Hohenheimer Straße in Esslingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Esslingen unter Tel. 0711/3990-330. Zu dem Unfall kam es, weil ein Taxi laut der Polizei über Steine fuhr, die auf der Fahrbahn lagen. Der Taxifahrer fuhr in Fahrtrichtung Esslingen und übersah die etwa 15x15 Zentimeter großen Steine in der Dunkelheit. Er überfuhr einen Stein und hatte danach einen platten Reifen. Die Beamten stellten vor Ort ein weiteres unfallbeschädigtes Fahrzeug fest, das abseits der Fahrbahn zwischen mehreren Bäumen abgestellt war. Ein Fahrzeugführer konnte zu diesem Zeitpunkt vor Ort nicht, jedoch später alkoholisiert an der Wohnanschrift angetroffen werden. Auf Grund ihrer Alkoholisierung musste sich die 41-Jährige vermeintliche Fahrerin einer Blutentnahme unterziehen. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass die 41-Jährige mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Zaun sowie ein Gartentor beschädigte und im weiteren Verlauf mehrere Steine, die auf dem Grundstück lagen, auf die Fahrbahn schleuderte. Anschließend verließ sie mutmaßlich die Unfallstelle, ohne die Steine zu beseitigen. Der Hyundai musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 4500 Euro.