Esslingen (pol)Eine Verletzte und 11.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend in der Mettinger Straße. Ein 29-jähriger Smartfahrer war laut der Polizei gegen 17.30 Uhr von der Berliner Straße kommend in Richtung der Cannstatter Straße unterwegs. Obwohl er eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet war, setzte er auf der Mettinger Straße zum Wenden seines Fahrzeugs an. Dabei kollidierte der Smart mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia einer 47-Jährigen, die bei dem Aufprall leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.