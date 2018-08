Anzeige

Esslingen (pol) Wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen noch unbekannten Linienbusfahrer. An der Bushaltestelle Brückenstraße beim Nürkareal in der Pliensauvorstadt hatte der Fahrer am Sonntag, gegen 18.45 Uhr, Fahrgäste aussteigen lassen, als er aus ungeklärten Gründen plötzlich die Schiebetüren schloss, obwohl sich dort noch Personen aufhielten. Dabei geriet ein siebenjähriges Mädchen mit dem Kopf in die Bustür und wurde eingeklemmt. Obwohl sich das Kind dadurch leichte Verletzungen zuzog, setzte der Fahrer des Linienbusses seine Fahrt anschließend einfach fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern, berichtet die Polizei.

Bisher liegen der Redaktion noch keine Informationen vor, um welche Buslinie und um welchen Busbetreiber es sich bei dem Vorfall handelt.