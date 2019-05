Sie geben sich am Telefon als Polizisten aus und erbeuten so Millionen: In Baden Württemberg gab es im vergangenen Jahr zu rund 200 solcher Betrugsfälle.

Esslingen (pol)Kriminelle haben von Donnerstag auf Freitag eine 86-Jährige aus Esslingen um Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro betrogen. Die Betrüger meldeten sich laut der Polizei am späten Donnerstagabend telefonisch bei ihrem späteren Opfer. In einem mehrstündigen Gespräch gaben sich dabei verschiedene Personen als Kriminalbeamte aus. Mit der nahezu immer gleichen und frei erfundenen Behauptung, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden wären und auch bei der Seniorin ein Einbruch unmittelbar bevorstehe, setzten die Anrufer die Frau unter Druck und erweckten bei dieser den Eindruck, dass ihr Erspartes zuhause nicht länger sicher sei. Die Kriminellen erschlichen sich so das Vertrauen der 86-Jährigen und brachten sie dazu, zwei Komplizen, die sich ebenfalls als Polizeibeamte ausgaben, mitten in der Nacht das Bargeld und die Wertgegenstände zu übergeben.

Am Freitagmorgen wurde durch Angehörige der Betrug erkannt und die Polizei verständigt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Polizeipräsidium Reutlingen hat in eigens produzierten Videos einen solchen Anruf nachgestellt und gibt Tipps und Hinweise, um mögliche Opfer aber insbesondere auch die Angehörigen der oft älteren Geschädigten zu sensibilisieren.

Die Videos sind im Internet auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen unter https://ppreutlingen.polizei-bw.de, der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums Reutlingen unter www.Facebook.com/PolizeiReutlingen/Videos und auf Twitter bei twitter.com/PolizeiRT zu finden. Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de.