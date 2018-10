Anzeige

Esslingen (pol)Noch völlig unklar sind der Hintergrund und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung, die am Mittwochmittag am Uferweg in Höhe des Gebäudes Zeppelinstraße 136 stattgefunden hat. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hielten sich zwei 53 und 55 Jahre alte Männer den ganzen Tag im Bereich des Grünstreifens zwischen Uferweg und Zeppelinstraße auf und konsumierten Alkohol. Gegen 15 Uhr kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit drei oder vier Unbekannten, in deren Verlauf mehrere von ihnen auf den 53-Jährigen so einprügelten, dass dieser anschließend mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Die Unbekannten werden als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Einer von ihnen soll auffällig lange, blonde Haare gehabt haben, die im unteren Bereich kurz geschoren waren. Dieser war mit einer Jeans und einem hellen T-Shirt bekleidet gewesen. Mindestens zwei der Männer, die sich in einer ausländischen Sprache unterhielten, sollen Rucksäcke mit sich geführt haben. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um Hinweise von Zeugen, die die Auseinandersetzung möglicherweise beobachtet haben.