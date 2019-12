Esslingen (pol)Ein Einbrecher ist am Wochenende gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Am

Hausweinberg gelangt und hat zahlreiche Schubladen durchwühlt. Laut Angaben der Polizei verschaffte er sich zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, über eine Terrassentür Zutritt zum Gebäude und machte sich in der Folge auf die Suche nach möglicher Beute. Ob der Täter dabei auch etwas mitgehen ließ, ist noch unbekannt. Ebenso steht die Höhe des verursachten Schadens noch nicht fest.